Греческий «Панатинаикос» принял решение отправить в отставку главного тренера Рафаэля Бенитеса.

«Мы благодарим испанского тренера и его штаб за профессионализм и принципы, которые они продемонстрировали в нашем клубе за время работы с командой. Желаем Рафе Бенитесу всяческих успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в пресс‑релизе на сайте греческого клуба.

66‑летний испанец возглавил «Панатинаикос» в октябре 2025 года. Всего под его руководством команда провела 41 матч во всех турнирах, одержав 20 побед, сыграв 11 раз вничью и потерпев 10 поражений.

По итогам чемпионата «Панатинаикос» финишировал четвёртым с 49 очками.