Знаменитый в прошлом хавбек, а сейчас тренер Патрик Виейра рассказал, что, когда он играл в составе «Арсенала», его на протяжении четырёх лет хотел заполучить в свои ряды мадридский «Реал».

«За все время в футболе я жалею только об одном — что не перешел в "Реал". Мне предлагали это четыре года подряд, когда я играл за "Арсенал" (1996-2005). В последний раз я сказал "да", все было согласовано. Но потом я стал думать — я слишком любил "Арсенал".

Когда я приехал в Мадрид в качестве посла "Манчестер Сити", Флорентино Перес сказал мне: "Ты был единственным игроком, который отказался от предложения "Реала», — вспомнил 49-летний Виейра в интервью La Gazzetta dello Sport.

В своей карьере француз также выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Ман Сити». В составе сборной Франции он выиграл ЧМ‑1998 и ЧЕ‑2000.