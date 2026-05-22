Испанская «Барселона» продолжает поиски качественного центрального защитника и теперь интересуется капитаном «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро.

По данным портала Sport.es, каталонский клуб готов подписать 28‑летнего аргентинца, но не за сумму в 60 млн евро, в которую его оценивают «шпоры».

«Барселона» хочет дождаться развязки в борьбе за выживание в АПЛ и, в случае если «Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип, снизить сумму предложения.

В этом сезоне Ромеро сыграл за лондонцев во всех турнирах 32 матча, забил в них 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. За команду он выступает с 2022 года, а его контракт действует до 2029‑го.