Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем финале Кубка России, где «быки» сыграют против московского «Спартака».

Наиль Умяров («Спартак») и Эдуард Сперцян («Краснодар»)

«У "Краснодара" будет дополнительная мотивация в матче со "Спартаком". Команда не взяла золото в РПЛ, так что будет настраиваться на победу в Кубке России. Думаю, "Краснодару" хватит и мотивации, и сил. Прошел недельный цикл, должны быть свежими. Хотя у "Спартака" ситуация похожа — они не завоевали бронзу. Красно-белые хорошо выглядят последний месяц. Футбол у них красивый. Матч будет интересным», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Матч между командами состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».