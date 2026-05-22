Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем финале Кубка России, где «быки» сыграют против московского «Спартака».

Наиль Умяров («Спартак») и Эдуард Сперцян («Краснодар») globallookpress.com

«У "Краснодара" будет дополнительная мотивация в матче со "Спартаком".  Команда не взяла золото в РПЛ, так что будет настраиваться на победу в Кубке России.  Думаю, "Краснодару" хватит и мотивации, и сил.  Прошел недельный цикл, должны быть свежими.  Хотя у "Спартака" ситуация похожа — они не завоевали бронзу.  Красно-белые хорошо выглядят последний месяц.  Футбол у них красивый.  Матч будет интересным», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Матч между командами состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».