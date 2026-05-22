Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возвращение Сандро Шварца в команду, а также высказался о работе экс-наставника бело-голубых Ролана Гусева.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Шварц уже достаточно опытный. Время покажет, сейчас говорить рано, но то, что он провёл большую работу с "Динамо" в прошлом, — факт. Команда раскрылась, молодёжь, которую он начал ставить, довольно успешно прогрессирует. "Динамо" играло уверенно, поэтому руководство решило дать ему шанс.

Я считаю, Гусев хорошо поработал. Если взять среднюю часть сезона, команда показывала результаты. Не знаю, как бы сложилось, если бы он продолжал работать, но команда играла хорошо», — цитирует Колыванова «Советский спорт».

Шварц ранее работал в столичном клубе в период с 2020 по 2022 год. За это время бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022.

Ранее «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева.