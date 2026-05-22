Экс-президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сандро Шварца на должность главного тренера «Динамо».

«В свой первый приход в "Динамо" Шварц работал хорошо, мне нравился. Но потом он пропал, где-то трудился в Америке, больше нигде себя как тренер не проявил. И вдруг снова появляется. Трудно комментировать, потому что неизвестно, чего ждать. Это главная проблема. Если бы он прогрессировал в Европе, можно было бы рассчитывать на прогресс и в России. А он там не добился результатов. Значит, есть сомнения, что добьётся успеха у нас.

Я считаю, Гусева не надо было увольнять. Мне нравилась его работа. Команда играла хорошо. Она единственная из шестнадцати сохранила до конца сезона высокий уровень работоспособности. Остальные уже после 20 минут первого тайма задыхались, пили воду, делали паузы. А "Динамо" бегало, летало, забивало и выигрывало. Моё дело — как болельщик эмоционально воспринимать ситуацию. Буду рад, если со Шварцем команда станет чемпионом, но сомнения остаются», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

Ранее «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева, проработавшего главным тренером команды во второй части сезона.