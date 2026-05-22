Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс высказался о предстоящем матче против « Баварии » в финале Кубка Германии.

Себастьян Хёнесс
Себастьян Хёнесс globallookpress.com

«Нам понадобится исключительная игра.  Именно к этому мы стремимся; нам нужно то, что всегда нужно в матче с "Баварией".  Мы уже почувствовали вкус победы — об этом говорил Атакан Каразор год назад, и это снова почувствовалось, когда мы довольно легко вышли в финал.  У нас наилучшие возможности во встрече с одной из лучших команд Европы.

Нам удалось оказаться в хорошем положении: в Бундеслиге мы квалифицировались в Лигу чемпионов, не уступали в Кубке и второй год подряд играем в финале.  В полуфинале с "Фрайбургом" мы проявили характер.  В стыковых матчах за выживание три года назад давление было другим, нежели будет в завтрашней встрече.  Но даже тогда мы начали играть в футбол под высоким давлением и извлекли из этого урок.

Поэтому, прекрасно понимая, кто наши соперники, мы очень уверены в себе, потому что нам нравятся такие матчи и мы получаем от них чувство удовлетворения.  Это есть в нас, и мы возьмём это с собой на завтрашнюю встречу.  Мы хотим подходить к каждой ситуации смело и создавать моменты.  Нам также придётся преодолевать трудные моменты.  Даже "ПСЖ" временами испытывал давление, и они показали, что значит держаться.  Именно в такие моменты нужно уметь выкладываться на полную.  Завтра нам придётся очень постараться ради этих моментов — в самом лучшем смысле этого слова», — приводит слова Хёнеса официальный сайт «Баварии».

«Бавария» и «Штутгарт» сойдутся между собой в субботу, 23 мая.  Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.