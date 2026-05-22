Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс высказался о предстоящем матче против « Баварии » в финале Кубка Германии.

«Нам понадобится исключительная игра. Именно к этому мы стремимся; нам нужно то, что всегда нужно в матче с "Баварией". Мы уже почувствовали вкус победы — об этом говорил Атакан Каразор год назад, и это снова почувствовалось, когда мы довольно легко вышли в финал. У нас наилучшие возможности во встрече с одной из лучших команд Европы.

Нам удалось оказаться в хорошем положении: в Бундеслиге мы квалифицировались в Лигу чемпионов, не уступали в Кубке и второй год подряд играем в финале. В полуфинале с "Фрайбургом" мы проявили характер. В стыковых матчах за выживание три года назад давление было другим, нежели будет в завтрашней встрече. Но даже тогда мы начали играть в футбол под высоким давлением и извлекли из этого урок.

Поэтому, прекрасно понимая, кто наши соперники, мы очень уверены в себе, потому что нам нравятся такие матчи и мы получаем от них чувство удовлетворения. Это есть в нас, и мы возьмём это с собой на завтрашнюю встречу. Мы хотим подходить к каждой ситуации смело и создавать моменты. Нам также придётся преодолевать трудные моменты. Даже "ПСЖ" временами испытывал давление, и они показали, что значит держаться. Именно в такие моменты нужно уметь выкладываться на полную. Завтра нам придётся очень постараться ради этих моментов — в самом лучшем смысле этого слова», — приводит слова Хёнеса официальный сайт «Баварии».

«Бавария» и «Штутгарт» сойдутся между собой в субботу, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.