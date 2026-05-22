Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой уход из стана «горожан» с тем, как Юрген Клопп покидал «Ливерпуль» в 2024-м году.

«Я испытываю те же чувства, что были в случае ухода Юргена Клоппа. У меня заканчиваются силы.

Я чувствую, что у меня не будет энергии, необходимой для игр каждые три дня, для борьбы за титулы, для того, чтобы каждый день работать с футболистами. Это длится уже 10 лет…» — приводит слова Гвардиолы аккаунт The Touchline на своей странице в соц. сетях.

Ранее испанский специалист объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» после 10-и лет работы в клубе. Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015-го года.