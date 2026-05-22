Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный сайт английской команды.

В заявлении отмечается, что специалист возглавил «Сити» в июле 2016 года и за 10 лет работы стал самым успешным тренером в истории клуба, завоевав 20 трофеев.

«Несмотря на уход с поста главного тренера “Манчестер Сити”, Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла», — говорится в сообщении клуба.

В новой роли Гвардиола будет заниматься консультационной и проектной деятельностью внутри структуры City Football Group.

Напомним, в текущем сезоне «Манчестер Сити» уже потерял шансы стать чемпионом Англии. Золотые медали досрочно завоевал «Арсенал».