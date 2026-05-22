Защитник «Зенита» Юрий Горшков подвёл итоги чемпионского сезона команды в РПЛ и оценил выступление петербургского клуба на «пятёрку».

В заключительном туре «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0 и стал 11-кратным чемпионом России.

По словам футболиста, самым сложным отрезком сезона стало его начало, когда команда столкнулась с неудачными результатами, однако затем сумела переломить ситуацию.

«Наверное, неудачное начало чемпионата и тот момент, когда мы смогли это переломить — шестой–восьмой туры», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Оценивая сезон, защитник был краток: «Пятёрку».