«Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» (1:1) в матче заключительного 38-го тура Серии А.
Хозяева вышли вперед на 39-й минуте благодаря точному удару Роберто Пикколи.
На 82-й минуте «Аталанта» сумела сравнять счет. Игрок «Фиорентины» Пьетро Комуццо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:1АталантаБергамо
1:0 Роберто Пикколи 39'
Фиорентина: Оливер Кристенсен (Лука Леццерини 87'), Пьетро Комуццо, Даниэле Ругани (Марин Понграчич 67'), Робин Гозенс (Luis Balbo 75'), Джованни Фаббиан, Роландо Мандрагора, Марко Брешианини (Шер Ндур 67'), Джек Харрисон, Роберто Пикколи, Альберт Гудмундссон (Манор Соломон 76'), Dodo
Аталанта: Марко Спортьелло, Рауль Белланова (Давиде Дзаппакоста 46'), Онест Аанор, Исак Хин, Джорджио Скальвини (Берат Джимсити 66'), Камал Дин Сулемана (Джанлука Скамакка 81'), Лазар Самарджич (Шарль Де Кетеларе 62'), Юнус Муса, Марио Пашалич, Мартен де Рон (Доминик Вавассори 81'), Джакомо Распадори
Жёлтые карточки: Камал Дин Сулемана 47' (Аталанта), Онест Аанор 60' (Аталанта)
«Фиорентина» завершила сезон в Серии А на 7-й позиции с 59-ю очками в активе. «Аталанта» занимает 14-ю строчку с 42 баллами.