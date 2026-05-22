Центральный полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает влиятельный журналист Николо Скира, переговоры о трансфере 27‑летнего бразильца находятся на финишной стадии, и скоро о нём будет объявлено официально.

Сумма сделки составит 45 млн евро + 5 млн в виде бонусов, а контракт с Эдерсоном будет заключён до 2031 года с зарплатой 5 млн евро в год.

Всего в этом сезоне Эдерсон сыграл 30 матчей в Серии А, забил в них 2 мяча и отдал одну голевую передачу.