Стала известна символическая сборная английской Премьер-лиги по версии The Athletic.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);

Защитники: Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Юрриен Тимбер («Арсенал»);

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Райан Шерки («Манчестер Сити»);

Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»).

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне.  «Канониры» опередили «Манчестер Сити» на 4 балла перед последним туром.