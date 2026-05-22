Стала известна символическая сборная английской Премьер-лиги по версии The Athletic.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Юрриен Тимбер («Арсенал»);
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Райан Шерки («Манчестер Сити»);
Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»).
«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне. «Канониры» опередили «Манчестер Сити» на 4 балла перед последним туром.