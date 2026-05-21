Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс поделился эмоциями после победы своей команды в финале Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0).

«Потрясающе, потрясающе. Так сыграть — это невероятно. Я чувствовал, что мы контролировали ход игры и в итоге наказали соперников. Невероятный опыт. Посмотрите на это. Это то, о чем можно мечтать.

Иногда бывают взлеты и падения, но в итоге мы справились, мы шли вперед, мы выиграли Лигу Европы. Это нечто особенное. Все эти болельщики — это неописуемо.

Унаи Эмери? Сегодня он был очень спокоен, настраиваясь на игру. Иногда в матчах чемпионата он нервничает, потому что хочет одержать победу, но сегодня он был спокоен, и это передалось нам, игрокам.

Юри (Тилеманс) руководил игрой в центре поля. А Виктор (Линделеф) так хорошо проявил себя с тех пор, как вышел на поле, что, на мой взгляд, был лучшим игроком сегодняшнего матча», — сказал Уоткинс BBC.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. «Львы» завоевали первый титул с 1996 года.