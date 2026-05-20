«Астон Вилла» одержала победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

В 1-м тайме «львы» забили два безответных гола. На 41-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс открыл счет, а Эмилиано Буэндия удвоил преимущество своей команды на 45+3-й минуте.

Во 2-м отрезке команда Унаи Эмери сделала счет разгромным благодаря точному удару Моргана Роджерса на 58-й минуте.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 0:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Юри Тилеманс 41' 0:2 Эмилиано Буэндия 45+3' 0:3 Морган Роджерс 58' Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер ( Жорди Макенго 73' ), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт ( Макс Розенфельдер 61' ), Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте ( Кристиан Гюнтер 86' ), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер ( Лукас Хёлер 61' ), Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 73' ), Игор Матанович Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф ( Амаду Онана 66' ), Лука Динь ( Джейдон Санчо 81' ), Эзри Конса, Пау Торрес ( Дуглас Луис 88' ), Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 81' ), Джон МакГинн, Юри Тилеманс ( Тайрон Мингс 88' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс Жёлтые карточки: Филипп Треу 5' — Эмилиано Буэндия 15', Мэтти Кэш 21', Джон МакГинн 84'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 6 51 Владение мячом 49 1 Угловые удары 8 5 Офсайды 2 15 Фолы 15

По итогам этого противостояния «Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, а «Фрайбург» завершил свое выступление на стадии финала турнира.