«Астон Вилла» одержала победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.
В 1-м тайме «львы» забили два безответных гола. На 41-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс открыл счет, а Эмилиано Буэндия удвоил преимущество своей команды на 45+3-й минуте.
Во 2-м отрезке команда Унаи Эмери сделала счет разгромным благодаря точному удару Моргана Роджерса на 58-й минуте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург0:3Астон ВиллаБирмингем
0:1 Юри Тилеманс 41' 0:2 Эмилиано Буэндия 45+3' 0:3 Морган Роджерс 58'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер (Жорди Макенго 73'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт (Макс Розенфельдер 61'), Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте (Кристиан Гюнтер 86'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер (Лукас Хёлер 61'), Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 73'), Игор Матанович
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф (Амаду Онана 66'), Лука Динь (Джейдон Санчо 81'), Эзри Конса, Пау Торрес (Дуглас Луис 88'), Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 81'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс (Тайрон Мингс 88'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс
Жёлтые карточки: Филипп Треу 5' — Эмилиано Буэндия 15', Мэтти Кэш 21', Джон МакГинн 84'
По итогам этого противостояния «Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, а «Фрайбург» завершил свое выступление на стадии финала турнира.