21 мая в 22:00 мск состоится матч плей-офф Эредивизии за выход в Лигу конференций между «Утрехтом» и «Херенвеном».

«Утрехт» считают фаворитом предстоящего матча. Клуб выиграл 4 из 5 матчей турнира, что позволило ему финишировать на 6-й позиции с 53 очками. «Херенвен» смог закончить на две строчки ниже, набрав 51 пункт. При этом гости не смогли выиграть в последних двух турах чемпионата.

В нынешнем сезоне команды дважды играли вничью — 2:2 и 1:1. В целом в очной серии доминирует «Утрехт», который очень редко проигрывает «Херенвену». На данный момент беспроигрышная серия состоится из 5 матчей — 2 победы, 3 ничьи.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 1.87 — победа «Утрехта», 3.75 — ничья, 3.80 — победа «Херенвена».

Прогноз ИИ: матч закончится вничью 0:0.

