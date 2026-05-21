Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что команда до конца сохраняла веру в чемпионство в сезоне-2025/26 благодаря работе главного тренера Сергея Семака.

По его словам, внутри коллектива не было сомнений в итоговом успехе, несмотря на плотную борьбу с «Краснодаром».

«У нас никогда не пропадает вера, потому что у нас есть Сергей Богданович Семак. Он всегда находит нужные слова, подход к любому футболисту», — отметил де Оливейра в интервью «Матч ТВ».

Де Оливейра подчеркнул, что вклад главного тренера стал одним из ключевых факторов чемпионства.

Напомним, ранее «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка по итогам сезона.