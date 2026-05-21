Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав национальной команды, который сыграет на чемпионате мира 2026-го года.
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, который получил норвежское гражданство, не попал в окончательную заявку на ЧМ-2026.
Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик, Сандер Тангвик.
Защитники: Кристоффер Вассбакк Аер, Фредрик Андре Бьёркан, Сондре Лангос, Торбьёрн Люсакер Хеггем, Лео Скири Эстигор, Юлиан Рюэрсон, Давид Мёллер Вольфе, Хенрик Фальхенер.
Полузащитники: Маркус Хольмгрен Педерсен, Мартин Эдегор, Патрик Берг, Тело Осгор, Сандер Гард Болин Берге, Оскар Бобб, Йенс Петтер Хёуге, Фредрик Эурснес, Андреас Шельдеруп, Кристиан Торстведт, Мортен Торсбю.
Нападающие: Эрлинг Холанн, Александр Сёрлот, Йёрген Странн Ларсен, Антонио Нуса.
Чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля. На групповой стадии Норвегия сыграет против Франции, Сенегала и Ирака.