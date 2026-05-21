Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своих карьерных планах.

«Очень хороший вопрос, потому что я сам себе его задаю. Я говорю жене: "Я не хочу быть дедушкой, который всем надоедает тренировками". Не хочу. Но, конечно, я вижу все больше таких дедушек-тренеров.

Думаю, после шестидесяти… Я еще шучу с братом Фелипе и говорю ему: "Я должен выйти на пенсию раньше тебя". Он на год младше меня, ему 55, а он уходит на пенсию в 61. Ну вот и считайте.

Не вижу себя тренером после 60-ти? Нет. Но я не буду зарекаться, потому что никогда не знаешь, как все может обернуться. Не знаю. Но надеюсь, что нет. Если я не выполню это обещание — уйти раньше брата, думаю, это будет ошибкой. Но если потом у меня будут энергия и желание — кто знает», — приводит слова Энрике La Nueva Espana.

Напомним, что ранее Луис Энрике поработал в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.