Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своих карьерных планах.

Луис Энрике globallookpress.com

«Очень хороший вопрос, потому что я сам себе его задаю.  Я говорю жене: "Я не хочу быть дедушкой, который всем надоедает тренировками".  Не хочу.  Но, конечно, я вижу все больше таких дедушек-тренеров.

Думаю, после шестидесяти… Я еще шучу с братом Фелипе и говорю ему: "Я должен выйти на пенсию раньше тебя".  Он на год младше меня, ему 55, а он уходит на пенсию в 61.  Ну вот и считайте.

Не вижу себя тренером после 60-ти?  Нет.  Но я не буду зарекаться, потому что никогда не знаешь, как все может обернуться.  Не знаю.  Но надеюсь, что нет.  Если я не выполню это обещание — уйти раньше брата, думаю, это будет ошибкой.  Но если потом у меня будут энергия и желание — кто знает», — приводит слова Энрике La Nueva Espana.

Напомним, что ранее Луис Энрике поработал в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.