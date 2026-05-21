Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков высказался об игровых качествах нападающего команды Артема Дзюбы после победы в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против «Ротора» (2:0).

«Мое назначение — это просто две игры, после чего, наверное… Это неважно. Здесь вопрос стоял в первую очередь в психологии, потому что неудачный отрезок последних трех матчей в РПЛ накладывал отпечаток.

Плюс очень ждали Артема Дзюбу, когда он подойдет. Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть», — передает слова Искакова «Матч ТВ».

Артем Дзюба провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» состоится 23-го мая в Самаре.