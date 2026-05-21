«Ливерпуль» заинтересован в услугах Андони Ираолы в случае увольнения Арне Слота с поста главного тренера команды, сообщает Footmercato.

По информации источника, над возможным приглашением в клуб Ираолы работает спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз, который ранее привёл тренера в «Борнмут». Подчёркивается, что мерсисайдцев привлекает игровой стиль испанца.

Ранее появилась информация, что руководство мерсисайдцев рассматривает вариант с увольнением голландца.

После 37 туров чемпионата Англии «Борнмут» набрал 56 очков и занимает шестое место. «Ливерпуль» с 59 баллами зан