Тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманом опубликовал окончательный состав из 26 футболистов для участия в чемпионате мира 2026 года.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Бавария»).
Полевые игроки: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Йозуа Киммих («Бавария»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»), Надим Амири («Майнц»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»), Ленарт Карл («Бавария»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Джамал Мусиала («Бавария»), Лерой Зане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).