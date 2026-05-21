Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не будет включен в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026-го года. Об этом сообщает The Times.

Стало известно, что тренерский штаб сборной Англии во главе с Томасом Тухелем объявит состав на ЧМ-2026 завтра, 22-го мая.

Фил Фоден пропустил мундиаль. Также отмечается, что защитник «Челси» Ливай Колуилл, который пропустил большую часть сезона из-за травмы, будет включен в заявку сборной Англии.

Чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на новость о том, что не сыграет на чемпионате мира 2026-го года.