Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями после того, как его не включили в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026-го года.

«Я был уверен, что смогу сыграть важную роль этим летом, выступая за свою страну, после того сезона, который я провёл.

Я был шокирован и опустошён этим решением. Желаю футболистам всего наилучшего», — приводит слова Магуайра журналист Бен Джейкобс на своей странице в соц. сети.

Защитник выступал за сборную Англии с 2017-го года, приняв участие в 66-и встречах национальной команды. Напомним, что чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля.