Хавбек «Зенита» Александр Ерохин отметил, что намерен подписать новое соглашение с сине-бело-голубыми. Текущий контракт истекает летом 2026 года.

«Я буду рад закончить карьеру в "Зените". Это, наверное... Да не наверное, а это самый важный этап в моей футбольной жизни. Можно сказать, что было много хороших моментов в моей карьере — в том же "Ростове", когда мы попали в Лигу чемпионов, и в тех командах, где я начинал свой путь. Но самый успешный и эмоциональный период, естественно, связан с Санкт-Петербургом и "Зенитом".

Я безмерно благодарен городу и клубу, который очень много меня поддерживал. И стараюсь за такое отношение к себе отплатить на футбольном поле тем, чем могу. На поле, в раздевалке, в тренировочном процессе стараюсь отдать всего себя. Никогда не жалел себя и в следующем сезоне продолжу отдавать максимум того, что у меня есть, и помогать команде побеждать», — цитируют «Известия» Ерохина.

В минувшем сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в РПЛ.