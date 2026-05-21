Колумбийский форвард Джон Дуран не имеет возможности полноценно тренироваться.

По данным журналиста Цезаря Лондона, несмотря на то, что 22‑летний игрок попал в расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года, его всё равно не допустят до тренировок с основным составом.

Не имеет возможности тренироваться Дуран и с «Зенитом», за который играл вторую часть сезона и который покинул за тур до окончания чемпионата.

Сборная Колумбии на ЧМ‑2026 попала в группу K вместе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.