Испанский нападающий Яго Аспас продолжит выступать за «Сельту» из Виго. Клуб объявил о продлении контракта с 38-летним форвардом ещё на один сезон.

Яго Аспас globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Сельты», футболист проведёт в команде свой последний сезон в игровой карьере, после чего планирует перейти к работе в клубной структуре.

Аспас является воспитанником «Сельты» и уже много лет считается символом команды. За карьеру он также выступал за «Ливерпуль» и «Севилью».

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провёл 31 матч, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.