Пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос объяснил решение клуба не продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным, для которого заключительный матч сезона против АЕКа станет прощальным.

Александр Кокорин globallookpress.com

По его словам, руководство команды взяло курс на омоложение состава.

«Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться», — сказал Пападопулос Sport24.

Он подчеркнул, что вклад российского форварда в успехи команды остаётся значимым, а его статус в клубе не подвергается сомнению.

«Безусловно, Кокорин является и всегда будет считаться легендой клуба. Его качества не вызывают никаких сомнений», — добавил представитель «Ариса».

Кокорин выступал за «Арис» с сезона-2022/23, помог клубу выиграть чемпионат Кипра и провёл за команду 114 матчей, в которых забил 33 гола. В текущем сезоне он не отметился результативными действиями в 22 играх.