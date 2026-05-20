Петербургский «Зенит» объявил о начале летнего отпуска для футболистов после победы в чемпионате России-2025/26.

Как сообщила пресс-служба клуба, подготовка к новому сезону стартует 18 июня. В этот день игроки пройдут традиционный медицинский осмотр, после чего команда Сергея Семака приступит к тренировочному процессу на базе в Удельном парке.

В межсезонье «Зенит» планирует провести несколько товарищеских матчей, однако даты игр и соперники пока не утверждены.

Первую официальную встречу нового сезона петербургский клуб сыграет 18 июля. Это будет матч за Суперкубок России.

Старт нового сезона РПЛ предварительно намечен на 25 июля.