Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем финале Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

«"Спартаку нужно реабилитироваться. Здесь важнее психология и настрой. "Краснодар» физически и психологически просел после последних игр — отдал чемпионат, хотя весь сезон шёл первым, а «Зенит» обошёл за пару туров. Что касается «Спартака»: выигрываешь в Махачкале один гол — и ты бронзовый призёр. Надо было собраться, но не получилось. О чём это говорит? Может, наелись футболом, может, кто-то не настроил, хотя в таких матчах настраивать не надо. Произошёл сбой. Говорить о фаворите нельзя. Прогнозировать сейчас, кто выиграет, невозможно«, — цитирует Заварзина "Советский спорт".

Финал Кубка России состоится 24 мая в Москве на стадионе "Лужники".