Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем финале Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

Маркиньос («Спартак»)
Маркиньос («Спартак») globallookpress.com

«"Спартаку нужно реабилитироваться.  Здесь важнее психология и настрой. "Краснодар» физически и психологически просел после последних игр — отдал чемпионат, хотя весь сезон шёл первым, а «Зенит» обошёл за пару туров.  Что касается «Спартака»: выигрываешь в Махачкале один гол — и ты бронзовый призёр.  Надо было собраться, но не получилось.  О чём это говорит?  Может, наелись футболом, может, кто-то не настроил, хотя в таких матчах настраивать не надо.  Произошёл сбой.  Говорить о фаворите нельзя.  Прогнозировать сейчас, кто выиграет, невозможно«, — цитирует Заварзина "Советский спорт".

Финал Кубка России состоится 24 мая в Москве на стадионе "Лужники".