Полузащитник сборной Испании, Ламин Ямаль, высказался о статусе фаворита национальной команды перед предстоящим чемпионатом мира 2026 года.

«Забавно, но на Евро все было наоборот.  Никто нас особо не считал чемпионами, и это нам помогло.  Быть фаворитом ничего не значит, когда ты на поле.  Это не дает тебе преимущества и не помогает забивать больше голов.  Нужно просто подходить к каждому матчу.  Есть много сильных команд — Аргентина, Франция, Португалия, Англия — и все они показывают свою лучшую игру на чемпионате мира.  Для нас важно отдать все силы за Испанию и верить в свой стиль игры, потому что, на мой взгляд, мы играем в лучший футбол», — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 по 19 июля в США, Канаде и Мексике.  В рамках турнира испанцы встретятся с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.