Полузащитник сборной Испании, Ламин Ямаль, высказался о статусе фаворита национальной команды перед предстоящим чемпионатом мира 2026 года.

«Забавно, но на Евро все было наоборот. Никто нас особо не считал чемпионами, и это нам помогло. Быть фаворитом ничего не значит, когда ты на поле. Это не дает тебе преимущества и не помогает забивать больше голов. Нужно просто подходить к каждому матчу. Есть много сильных команд — Аргентина, Франция, Португалия, Англия — и все они показывают свою лучшую игру на чемпионате мира. Для нас важно отдать все силы за Испанию и верить в свой стиль игры, потому что, на мой взгляд, мы играем в лучший футбол», — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В рамках турнира испанцы встретятся с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.