Экс-капитан «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном возвращении Сандро Шварца в команду и будущем нынешнего главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Это решение руководства — значит, они видят, что "Динамо" нужен другой специалист. Что касается Гусева — не факт, что он уйдёт, возможно, он останется в штабе того же Шварца. Пока преждевременно делать выводы и давать прогнозы.

Если оценивать работу Гусева по весне, считаю, что он себя проявил и, наверное, можно было дать ему шанс поработать дальше. Но мне тяжело комментировать из глубины, не зная, как шла работа, насколько руководство довольно. Исходя из той ситуации, которая была в "Динамо", плюс-минус они концовку провели достойно. Поэтому какой-то шанс он заслужил», — цитирует Точилина «Советский спорт».

«Динамо» под руководством Ролана Гусева заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пен.).

Шварц работал в столичном клубе с октября 2020 года до лета 2022 года. Под его руководством «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ сезона-2021/2022 и дошло до финала Кубка России.