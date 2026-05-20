Агент Дмитрий Селюк посоветовал руководству «Динамо» продолжить работу с Роланом Гусевым, а не ставить на его места немецкого тренера Сандро Шварца.

«Считаю, "Динамо" абсолютно правильно зимой доверило команду Гусеву. Это хороший российский специалист. И он доказал это своими результатами, обыграв и "Краснодар", и "Балтику", и "Спартак" в Кубке. Да, потом вылетели из Кубка от "Краснодара", но это было по пенальти — стечение обстоятельств… В остальном он своей работой оправдал доверие к нему.

Безусловно, руководство "Динамо" должно дать возможность работать российскому специалисту. Как минимум, дать шанс еще раз доказать свои возможности.

Мы говорим о поддержке российского тренерского цеха, в котором, кстати, не так много хороших тренеров. И в данном случае Гусев один из немногих тренеров, которые реально показали результат. Он практически догнал ту же "Балтику", хотя было чуть ли не 15 очков отставания во время весенней стадии.

Что касается Шварца, то для меня странно, почему "Динамо" и ЦСКА вообще с ним ведут разговор. Мы сейчас вспоминаем времена при царе Горохе, когда он неплохо работал с "Динамо", но после этого он везде облажался. Он сейчас сидит никому не нужный, в огороде сажает помидоры. И хочет прийти в "Динамо"… Вдруг два российских топ‑клуба обращаются к человеку, который просит себе максимально защищенный контракт вне зависимости от результатов. Так получается, человек приходит немотивированный? Для меня странно, когда такой интерес от топ‑клубов именно к одному тренеру. Других тренеров нет, что ли?

Если после настолько успешной работы Гусева убрать его и разменять на Шварца, это будет значить, что вытрут ноги о вообще весь российский тренерский цех. Получается, что российским тренерам нет дороги никуда выше "Акрона"? Вы так закрываете дверь для них», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

Московское «Динамо» завершило прошедший сезон в РПЛ на седьмом месте в таблице.