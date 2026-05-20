Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ЧМ-2026 и оценил перспективы своей команды на турнире.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

В интервью пресс-службе ФИФА немецкий специалист отметил, что сборные Германии традиционно делают ставку на интенсивный и физически мощный футбол.

«На старте турнира я вижу нас скорее претендентами, чем главными фаворитами. Возможно, это даже пойдёт нам на пользу. Нужно просто верить в своих игроков и в то, что они способны показать отличный результат», — заявил Нагельсманн.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии сыграет с командами Кюрасао, Эквадора и Кот-д'Ивуара.