Жозе Моуринью уже обозначил свои требования к будущей работе в «Реале», сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб согласовал с португальским специалистом контракт сроком на два года, а также выплатил «Бенфике» компенсацию в размере 3 млн евро.

По данным источника, Моуринью остался недоволен нынешним составом команды. После матчей «Бенфики» против «Реала» в Лиге чемпионов тренер обратил внимание на проблемы в балансе состава. Португалец считает, что на некоторых позициях в мадридском клубе наблюдается переизбыток футболистов, тогда как на других ощущается нехватка качественной конкуренции.

Кроме того, Моуринью хочет получить больше влияния на внутренние процессы в клубе. Специалист рассчитывает самостоятельно принимать ключевые решения без вмешательства со стороны и считает крайне важной полную поддержку руководства во всех вопросах, связанных с командой.