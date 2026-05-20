Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.

«Главное разочарование сезона — уход Дурана из "Зенита". Хотя он приехал только зимой. Много говорили, что "Зениту" нужен нападающий. За него было отдано много денег. Все думали, что сейчас Дуран будет давать результат. Я посмотрел, он два раза по полю погулял, три раза ускорился и поехал обратно. Так никто и не понял, кто это был», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Колумбиец перешел в клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Аль-Насра». В девяти встречах за «Зенит» форвард отметился двумя забитыми мячами.