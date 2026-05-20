Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова.

«Почему бы и не дать шанс Игдисамову поработать главным тренером? Но решение принимает руководство, и они будут взвешивать многие нюансы: все "за" и "против". Дмитрий Игдисамов — человек, который прошёл всю тренерскую вертикаль в ЦСКА. Поэтому считаю, что можно дать ему шанс, а там уже посмотрим на решение руководства.

Болельщики, конечно же, поддержат это назначение. Но как бы ни складывалась ситуация в клубе, они всегда будут оказывать поддержку», — цитирует Корнаухова «Советский спорт».

Игдисамов возглавил команду после увольнения Фабио Челестини. Армейцы завершили сезон РПЛ на пятом месте, набрав 51 балл.