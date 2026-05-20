Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (1:0) в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Вадим Евсеев

«Равная игра, особо моментов не было.  Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность.  Нам удалось забить, а сопернику нет.  Еще есть вторая игра и ничего не решено.  Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.

Шансы в ответной игре?  Равные шансы у каждой команды.  Во второй игре они будут равны.

Гол Миро?  Я не видел эпизод, вы знаете где я стою?  Повторы не пересматривал.  У нас судьи есть, есть VAR.  Что‑то они увидели.  Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у "Зенита" и "Краснодара".  Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Ответная встреча состоится 23 мая в Махачкале.