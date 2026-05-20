Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (1:0) в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность. Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.

Шансы в ответной игре? Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.

Гол Миро? Я не видел эпизод, вы знаете где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть VAR. Что‑то они увидели. Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у "Зенита" и "Краснодара". Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Ответная встреча состоится 23 мая в Махачкале.