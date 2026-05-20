Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.

«Лучшим в минувшем сезоне был Кордоба, который внёс большой вклад в победы "Краснодара". И я говорю не только про забитые мячи. Он в целом очень полезно играл для команды. Для меня это лучший футболист по итогам сезона, несмотря на его поведение в последнее время. Да, где‑то он очень много на что‑то жаловался, но со спортивной точки зрения он лучший игрок чемпионата», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

33‑летний колумбиец сыграл 28 матчей в чемпионате России, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.