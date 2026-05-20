Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ.

Итальянский специалист отметил, что до пропущенных мячей у «шпор» были шансы забить, однако в завершающей стадии атак команде не хватило удачи.

«Мы всё ещё живы. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу. Это будет решающая игра для нас. Когда я только пришёл, ситуация была гораздо хуже по всем параметрам. Сейчас мы показываем хороший футбол», — приводит слова Де Дзерби BBC.

По словам тренера, команда сохраняет правильный настрой и продолжает бороться до конца сезона.

За тур до завершения чемпионата лондонский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.