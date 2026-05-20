Руководство миланского «Интера» намерено продлить контракт с главным тренером Кристианом Киву, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новый договор румынского специалиста будет рассчитан до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Ожидается, что соглашение будет оформлено в ближайшее время.

В своём дебютном сезоне во главе «Интера» Киву привёл команду к победам в чемпионате Италии и Кубке страны. При этом в Лиге чемпионов миланский клуб завершил выступление на стадии плей-офф, уступив норвежскому «Будё-Глимт».

Киву возглавил «Интер» летом 2025 года.