Нападающий «Бетиса» Антони выразил свое разочарование по поводу отсутствия в составе сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

«Мне грустно, что я не смогу сыграть в своем втором чемпионате мира с национальной командой, но я спокоен и горжусь всем, чего достиг на данный момент. Я буду продолжать работать, как всегда. Теперь пришло время поддержать моих друзей, которые будут представлять Бразилию в борьбе за шестой титул. Я буду поддерживать их всех отсюда», — написал Антони в социальных сетях.

В этом сезоне Антони сыграл за «Бетис» в 45 матчах, забив 14 голов и отдав десять результативных передач.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии оказалась в группе С, где встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.