Фланговый нападающий «Арсенала», Букайо Сака, сделал голевой пас в матче 37-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли» (1:0) и помог клубу одержать победу.

Букайо Сака globallookpress.com

Англичанин стал вторым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 50 голов и 50 результативных передач в чемпионате Англии. Эту информацию предоставил сервис Opta Sport.

На тот момент, когда Сака достиг этого достижения, ему исполнилось 24 года и 255 дней. Рекордсменом по этому показателю остаётся бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который добился аналогичного результата в возрасте 24 лет и 84 дней.

В текущем сезоне Букайо Сака принял участие в 48 матчах, забив 11 голов и отдав девять голевых передач. «Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.