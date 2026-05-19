По итогам заключительного, 30‑го тура РПЛ подписчики канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» представили свою версию символической сборной.
Наибольшее представительство в ней у футболистов ЦСКА и «Крыльев Советов» — по три игрока.
Символическая сборная 30‑го тура РПЛ:
Вратарь: Денис Адамов («Зенит»);
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Витор Тормена («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала);
Полузащитники: Максим Витюгов («Крылья Советов»), Данила Козлов, Матвей Кисляк, Данил Круговой (все — ЦСКА);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Амар Рахманович («Крылья Советов»).