Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего футболиста чемпионата России-2025/26.

По мнению экс-нападающего, этого звания заслуживает игрок «Краснодара» Джон Кордоба.

«Лучший игрок сезона РПЛ — Кордоба. Здесь дело не в количестве голов, хотя он провёл результативный сезон. Просто по тому, как он цепляется, ведёт борьбу. Это фундаментальный игрок для "Краснодара". Лучше него игрока я не вижу», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

По итогам сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков в 30 турах. «Краснодар» финишировал вторым с 66 баллами.

Кордоба завершил чемпионат лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 мячей.