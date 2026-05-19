Экс‑нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает сильнейшим тренером завершившегося сезона.

«Весь сезон за то, чтобы стать лучшим тренером, была дуэль между главным тренером "Зенита" Семаком и Мусаевым, возглавляющим "Краснодар". Лучшим тренером стал Семак, который привёл свою команду к золоту.

Сергею пришлось нелегко. Тренеру вообще работать очень тяжело, когда в команде так много звёзд. У Мусаева тоже звёзд немало, но Семаку с работой с такими футболистами удалось справиться лучше, чем его визави из "Краснодара". Задачу на сезон Сергей выполнил», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

С «Зенитом» 50‑летний Семак завоевал золотые медали чемпионата России уже в седьмой раз. В плотной борьбе на протяжении всего сезона питерцы только на финише опередили «Краснодар».