Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что оба клуба Первой лиги («Урал» и «Ротор»), вышедшие в стыковые матчи, достойны права играть в РПЛ.

Дмитрий Парфёнов — тренер «Ротора» globallookpress.com

«Будет интересно, как проявят себя "Урал" и "Ротор". Волгоград — футбольный город, команды давно не было в премьер-лиге. Екатеринбург лихорадило — то выходил, то заходил. Достойны РПЛ все, но должны быть только двое. Думаю, что чуть больше шансов все-таки у команд из Премьер-лиги», — сказал Канчельскис «СЭ».

Первые матчи пройдут 20 мая (на поле клубов Первой лиги), а ответные игры — 23 мая (на домашней арене команд РПЛ). В них «Урал» сразится с махачкалинским «Динамо», а «Ротор» — с «Акроном». Победители по сумме двух матчей получат право играть в Премьер‑лиге на следующий сезон.