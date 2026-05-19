Форвард лондонского «Челси» Жоао Педро остался разочарован невключением Карло Анчелотти в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Я всегда старался выкладываться по максимуму. К сожалению, не удалось осуществить эту мечту — сыграть за свою страну на чемпионате мира, но я сохраняю спокойствие и сосредоточенность, как и всегда. Радости и разочарования — часть футбола. Отныне я желаю удачи всем, кто сейчас в сборной, и буду просто ещё одним болельщиком, который будет за них переживать, чтобы они принесли шестой титул домой», — написал Жоао Педро в соцсети.

Вчера, 18 мая, Анчелотти назвал окончательную заявку на мундиаль из 26 человек. Там не оказалось Жоао Педро, зато включены Неймар и Эндрик. «Селесао» сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.