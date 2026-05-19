Атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн написал трогательное письмо, адресованное всем поклонникам клуба.

«Спасибо! Спасибо за вашу любовь! Я много плакал, но эти слёзы счастья и гордости никогда не забуду. Никогда!

Это самая особенная, самая прекрасная ночь из всех, что мне довелось пережить как профессиональному футболисту, я наслаждался ею как ребёнок, вместе с вами. Много работал, чтобы вы могли гордиться своей "семёркой", но никогда бы не подумал, что вы преподадите мне такой невероятный урок любви.

Я люблю вас, "кольчонерос"!

Я люблю вас, "матрасники"!

Я люблю вас, товарищи!

Я люблю тебя, "Атлетико" Мадрид!» — говорится в сообщении Гризманна в соцсети.

После окончания сезона 35-летний француз на правах свободного сезона отправится играть в МЛС за «Орландо Сити». В 37-м туре Примеры против «Жироны» (1:0) Гризманн сыграл 500-й матч за «матрасников». Всего в составе клуба он забил 212 мячей, Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2018) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018).