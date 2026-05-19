Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на проблемы московского «Локомотива».
Железнодорожники по итогам прошедшего сезона РПЛ стали третьими. По мнению Генича, главный тренер Михаил Галактионов смог выжать максимум из нынешней команды.
«Галактионов выжал максимум из "Локомотива". Но проблема в том, что некоторые футболисты прямо закислились. Они сидят в "Локо" на неплохой зарплате в Москве. Наверняка на большее способны Сарвели, Салтыков. И, увы, не совсем хорошие трансферы вышли. Руденко и Бакаев — топ, Вера только в самой концовке набрал. Но что за трансфер Кристиана Рамиреса?» — приводит слова Генича «Чемпионат».